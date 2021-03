Lombardia, Moratti attacca società che gestisce i vaccini: "Inadeguati"

Ansa

Non si arresta la polemica in Lombardia sulla gestione delle vaccinazioni anti-Covid. L'assessore al Welfare e vicepresidente della Lombardia, Letizia Moratti, ha dedicato parole al vetriolo alla società Aria, che gestisce le prenotazioni dei vaccini per conto della Regione: "E' incapace di gestire le prenotazioni in modo decente rallenta lo sforzo comune per vaccinare. E' inaccettabile".