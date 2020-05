Lodi, sparò a ladro durante un furto: indagato per tentato omicidio

La Procura della Repubblica di Lodi ha iscritto sul registro degli indagati per tentato omicidio un commerciante di Mulazzano (Lodi) che il 7 marzo aveva esploso almeno un colpo di pistola in direzione di malviventi che erano entrati nel suo negozio di formaggi per rubare. Uno dei colpi raggiunse uno dei ladri, un rom di 22 anni, alla schiena. Il ferito riuscì a salvarsi, ma secondo la Procura non c'è stata evidenza di legittima difesa.