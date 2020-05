Lo spaccio non si ferma a Zingonia, Vittorio Brumotti torna nella Bergamasca

Vittorio Brumotti torna in sella alla sua bici per contrastare lo spaccio di droga nelle nostre città. L'inviato di "Striscia la Notizia" questa volta è andato di nuovo a Zingonia, paese della Bergamasca dove era già stato in passato, per denunciare l'attività dei pusher che si sono impossessati di una piazza, diventata luogo di spaccio di cocaina e altre droghe.

Con un travestimento e una telecamera nascosta simula prima di essere un acquirente per documentare l'attività criminale e poi torna dagli spacciatori in sella alla sua bici e in compagnia delle forze dell'ordine. Alcuni dei delinquenti sono stati arrestati e la piazza viene, almeno momentaneamente, è stata restituita ai cittadini.