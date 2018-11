Lite in strada a Milano, 25enne accoltellato alla schiena

Un giovane di 25 anni è stato accoltellato a Milano, in piazza Oberdan, in seguito a un litigio per futili motivi. Il giovane, sudamericano, è stato soccorso dal 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico con una profonda ferita alla schiena all'altezza del polmone. Altri due giovani, entrambi 22enni e anche loro sudamericani, sono stati lievemente feriti alle mani e sono stati medicati sul posto.