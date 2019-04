Lite a colpi di rastrello in cimitero a Milano: denunciato un giardiniere

Un egiziano di 44 anni, che lavora come manutentore al cimitero Monumentale di Milano, è stato denunciato per lesioni personali per aver ferito a colpi di rastrello due colleghi peruviani davanti all'ingresso del cimitero. E' accaduto attorno alle 8.30 di venerdì. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, l'egiziano era in conflitto con i colleghi da almeno due anni e in più occasioni era stato protagonista di liti e discussioni.