Legnano, il cestista scomparso Sebastiano Bianchi è tornato a casa

E' tornato a casa Sebastiano Bianchi , il giocatore 29enne del Legnano Basket di cui non si avevano notizie da alcuni giorni . Bianchi per il momento non ha spiegato i motivi della assenza , che tanto aveva fatto preoccupare i genitori e che aveva anche fatto pensare a un suicidio.

La sua auto era stata trovata nei pressi del Lago Maggiore, dove si erano quindi concentrate le ricerche dei vigili del fuoco.

Classe 1992, il giocatore è transitato dalle giovanili della Pallacanestro Varese per poi giocare in diversi club, tra cui Tortona, Cento, Omegna e Sangiorgese. Al Legnano, con cui qualche anno fa aveva giocato in A2, era tornato in estate e nella partita di domenica 7 novembre con 14 punti è stato il miglior realizzatore della squadra nonostante la sconfitta 72-67 nel derby con la sua ex squadra.