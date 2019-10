Lecco, tenta di uccidere la moglie a martellate: la donna è grave

Tentato uxoricidio in un appartamento di Lecco, dove un uomo, durante una lite in fase di separazione dalla moglie, l'ha colpita alla testa con un martello e poi avrebbe tentato il suicidio. L'uomo è stato però convinto a non gettarsi dal balcone. Le condizioni della donna, di 43 anni, sono gravi: è stata raggiunta alla testa da una o più martellate. La donna inizialmente non aveva perso conoscenza, ma ha la scatola cranica fratturata.