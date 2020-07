Lecco, incidente per un elicottero durante l'atterraggio: tre feriti

Tre persone a bordo di un elicottero sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Colico (Lecco). Lo schianto sarebbe avvenuto per un problema in fase d'atterraggio, a pochi metri da terra, con l'elicottero che si è poi ribaltato su un fianco. I tre feriti sono una donna di 48 anni e due uomini di 55 e 57 anni e sono usciti autonomamente dall'apparecchio con contusioni ed escoriazioni. Sono in corso indagini e accertamenti per stabilire le cause.