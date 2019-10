Lecco, escursionista precipita e muore sul monte Resegone

Un escursionista di 60 anni è morto precipitando dal monte Resegone (1.875 metri), una delle vette più note della provincia di Lecco. L'allarme è stato lanciato da due persone che si trovavano in sua compagnia sul versante esposto verso il territorio della provincia di Bergamo. Sul posto è intervenuta un'unità di soccorso del 118, trasportata in quota da un elicottero del soccorso alpino, ma per il sessantenne non c'è stato nulla da fare.