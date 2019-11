Lecco, bimbo di nove anni investito da auto: gravissimo

Un bambino di 9 anni è stato ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato investito da un'auto nel primo pomeriggio a Lecco, in via Rivolta. Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe sceso dal marciapiede ed è stato travolto dalla vettura condotta da un 88enne, rimasto sotto shock per l'accaduto. Immediati i soccorsi: il bimbo, trasportato all'ospedale Manzoni di Lecco, è stato sottoposto a trattamenti di massima urgenza.