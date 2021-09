La Fiera del bebè a Milano, il sindaco Sala: "Il Comune non appoggerà questa iniziativa"

sito web

"Noi non ne sappiamo assolutamente nulla. Ovviamente non è una cosa a cui daremo mai un patrocinio, magari è un'iniziativa prevista in un luogo di privati". Così il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha parlato della Fiera del bebè, che si dovrebbe tenere nel 2022 in città e che ha scatenato polemiche politiche. Tra queste quelle sul tema della maternità surrogata.