iPantellas, Jacopo Malnati picchiato e rapinato a Varese

Il performer del duo comico iPantellas, Jacopo Malnati, è stato brutalmente picchiato e rapinato.

Lo stesso Malnati lo ha raccontato in alcune storie pubblicate su Instagram, spiegando di essere stato aggredito da due persone a Varese, nella tarda serata di giovedì. L'artista stava salendo in auto quando i due malviventi, ha scritto sui social postando alcune sue foto con il volto tumefatto, "mi hanno puntato la pistola alla tempia e hanno provato a uccidermi, a strangolarmi per derubarmi". Sull'aggressione indaga la Squadra Mobile di Varese.