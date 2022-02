Incidenti sul lavoro, operaio colpito da tubo a Bergamo: è gravissimo

Un operaio versa in gravi condizioni dopo essere stato colpito alla testa da un tubo di una betoniera a Bergamo.

L'incidente è avvenuto in un cantiere stradale al Rondò delle Valli. L'uomo, la cui età ancora non è nota, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118, i vigili del fuoco, la polizia e Ats.