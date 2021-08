-afp

Un uomo, di circa 70 anni, è morto folgorato mentre stava lavorando in una vigna a Domaso, in località Gaggio, nel Comasco. Con lui un 29enne, rimasto folgorato in maniera meno grave, alle gambe, e portato in ospedale a Gravedona. I due stavano lavorando nella vigna con un generatore, ma la dinamica dell'incidente è ancora da chiarire.