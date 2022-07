Incidenti sul lavoro, crollo in cantiere edile a Milano: 3 operai feriti

In un cantiere edile in via Espinasse a Milano è crollata l'armatura di una soletta di un edificio in costruzione.

I detriti hanno colpito tre operai, che sono rimasti feriti. Due di loro sono riusciti a liberarsi mentre il terzo è stato estratto dai vigili del fuoco, subito intervenuti sul posto. Non ci sono state vittime. Il crollo ha interessato circa 150 metri di soletta di un edificio in costruzione accanto a un capannone industriale. Le condizioni dei feriti non sarebbero gravi.