Incidente sul lavoro nel Milanese, operaio cade in ditta: grave

Incidente sul lavoro a Pregnana Milanese, nell'hinterland del capoluogo lombardo.

Un operaio 37enne, di origine straniera, è rimasto gravemente ferito nell'azienda per cui lavorava. L'uomo, dipendente di una società di trasporti, è caduto dal bordo di un camion parcheggiato in cortile, perdendo l'equilibrio per cause ancora da stabilire, e procurandosi un trauma cranico, alla schiena e a una gamba. E' stato trasportato d'urgenza dal 118, in elicottero, all'ospedale di Niguarda a Milano. La prognosi è riservata.