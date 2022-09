Incidente stradale nel Mantovano, un morto e due feriti

È di un morto e due feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto nei pressi di Marcaria nel Mantovano.

Un'auto su cui viaggiavano due ucraini si è scontrata frontalmente con un'altra vettura. Lo straniero che si trovava sul sedile posteriore, e che non aveva le cinture di sicurezza allacciate, è rimasto gravemente ferito ed è morto sull'ambulanza che lo stava trasportando all'ospedale di Cremona. Ferita in modo lieve la donna, anche lei ucraina, che guidava l'auto. Anche il conducente dell'altra vettura è rimasto ferito in maniera non grave.