Incidente in tangenziale a Milano, coinvolta un'intera famiglia: muore la madre, gravi il padre e i 3 figli

Tragico sabato sera per una famiglia composta da cinque persone coinvolta in un incidente stradale, avvenuto sulla tangenziale ovest di Milano, nel territorio di Rozzano. La madre è morta, una figlia è gravissima ed è stata portata all'ospedale San Paolo, mentre il padre e altri due figli sono ricoverati in gravi condizioni. Viaggiavano a bordo di una Honda Jazz che si è scontrata con altre due vetture.