Incendio Milano, il sindaco Sala: "Accertare subito le responsabilità"

Parlando del palazzo distrutto da un incendio nella periferia Sud della città, il sindaco di Milano Beppe Sala chiede rapidità nell'accertare le responsabilità di quanto accaduto. "La magistratura è già al lavoro per chiarire la dinamica dell'accaduto - ha scritto in un tweet -. Il mio auspicio è che le responsabilità siano accertate con rapidità. Non è accettabile che un edificio così moderno si sia dimostrato del tutto vulnerabile".