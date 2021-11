Incendio in uno stabile in Brianza: un morto e 9 intossicati

ansa

Un uomo di 83 anni è morto in un incendio divampato in una palazzina a Limbiate, in Brianza. Altri nove residenti sono stati medicati con sintomi di intossicazione e alcuni sono stati portati in ospedale, ma tra essi nessuno sarebbe in gravi condizioni. E' accaduto in uno stabile tra via Bolzano e via Manzoni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Monza e il 118.