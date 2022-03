Incendio in centro a Milano, gravissimo l'imprenditore Tomaso Bracco

Guerra in Ucraina, profughi arrivati in Italia abbracciano i propri cari

L'incendio è scoppiato prima delle 10 di venerdì al secondo piano del palazzo in via della Spiga, che si trova all'incrocio con via Santo Spirito. Le fiamme si sarebbero diffuse velocemente a tutto il piano, l'unità immobiliare si sviluppa su due livelli, con la parte sopra mansardata e una terrazza. Nell'appartamento c'erano il padrone di casa 52enne, che risulterebbe affetto da problemi di salute, il cuoco e la domestica.

"Ero su in mansarda a fare le pulizie quando ho sentito come sbattere violentemente una porta e sono scesa. Ho visto subito tanto fumo provenire dalla zona delle due camere da letto e siamo usciti", ha raccontato la domestica. Dall'appartamento sono scappati lei, il cuoco e il cane del ferito, mentre secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, Tomaso Bracco "era rimasto in camera, dove lo abbiamo trovato incosciente e portato via a spalla e giù con un'autoscala".

