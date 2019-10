Incendio in casa in Valtellina, anziano muore intossicato

Un anziano di 75 anni è morto intossicato in un incendio in casa, al secondo piano di un edificio di Traona (Sondrio), in Valtellina. Salvo, invece, il fratello che abitava con lui. A dare l'allarme è stata una vicina di casa che abita in un edificio di fronte a quello del rogo, divampato alle 5 di sabato mattina: aveva visto del fumo fuoriuscire.