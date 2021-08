Incendio grattacielo Milano, pm: "Criticità nel sistema antincendio"

Twitter

Il sistema antincendio della "Torre dei Moro", il grattacielo andato in fiamme domenica a Milano, presentava "diverse criticità". In particolare le "bocchette" dell'impianto da attivare manualmente funzionavano fino al quinto piano, non erano attive tra il quinto e il decimo, mentre hanno funzionato in parte tra il decimo e il diciottesimo. E' quanto accertato fino ad ora dai pm milanesi che si occupano dell'indagine.