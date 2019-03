Imane Fadil negativa a test arsenico e leptospirosi

E' risultata negativa anche ai test sui veleni più comuni, in particolare l'arsenico, Imane Fadil, una delle teste chiavi del processo Ruby, morta l'1 marzo a Rozzano dopo un mese di agonia. E' quanto risulta dalle cartelle cliniche in mano alla Procura di Milano che indaga per omicidio volontario. Dalle analisi, effettuate per appurare la presenza di veleni, è emerso che la modella non aveva nemmeno la leptospirosi.