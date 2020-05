Iconize aggredito a Milano: "Io picchiato perché gay"

La richiesta di una sigaretta, gli insulti e poi un pugno in pieno volto. Marco Ferrero, in arte Iconize, è stato aggredito a Milano "perché gay" e lo denuncia in collegamento a "Pomeriggio Cinque". "Ero andato al parco per portare a passeggio il mio cane - spiega l'influencer - quando si è avvicinato un gruppo di ragazzi e uno di loro mi ha dato del 'fr***o'". Da lì poi la situaizone è degenerata fino all'aggressione fisica.

Iconize spiega che fin da piccolo è stato vittima di bullismo: "Adesso però sono cresciuto - racconta Marco - e rispondo agli insulti. Non mi vergogno di quello che sono". "Dopo avermi aggredito sono scappati, io sono rimasto spaventato ma soprattutto - conclude l'influencer - scioccato più per il gesto che per il dolore fisico".