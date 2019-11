Halloween, rissa in centro paesino mantovano: lancio sedie

Una violenta rissa si è sviluppata giovedì pomeriggio nelle vie del centro di Poggio Rusco, nel Mantovano, mentre tanti bambini con i genitori bimbi erano in giro a festeggiare Halloween. Un gruppo di persone nei pressi di un bar, forse per qualche bicchiere di troppo, hanno iniziato a discutere animatamente, finendo per lanciarsi sedie e tavolini. Una sedia è finita su un parabrezza di un'auto, andato in frantumi.