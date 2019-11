Guasto a rete dati nel nodo Milano, ritardi su ferrovie in Lombardia

Ritardi, anche gravi, alla circolazione dei treni si stanno verificando in Lombardia a causa di un guasto alla rete di trasmissione dati nel nodo di Milano. I tecnici di Rfi sono al lavoro per ripristinare la circolazione regolare. Trenitalia segnala ritardi fino a venti minuti, mentre Trenord avvisa di ritardi fino a un'ora, anche perché in questo caso il traffico era già rallentato per un treno rimasto fermo per guasto alla stazione di Greco Pirelli.