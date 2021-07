Green pass, a Milano centinaia in corteo: insulti a forze dell'ordine

IPA

Manifestazione no green pass a Milano: il corteo, non autorizzato e composto da alcune centinaia di persone, è partito da piazza Fontana per poi sfilare verso la vicina piazza del Duomo. La polizia e i carabinieri in tenuta anti sommossa hanno bloccato l'accesso alla Galleria Vittorio Emanuele II. I manifestanti hanno urlato insulti alle forze dell' ordine e gridato "vergogna, vergogna".