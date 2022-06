Goito (Mantova), bimbo sfugge alla madre ed è travolto da Tir: gravissimo

Un bimbo di 4 anni e mezzo, sfuggito alla madre, è stato investito da un camion.

L'incidente è avvenuto a Goito, nel Mantovano. Il piccolo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale Borgo Trento di Verona dove è arrivato in gravissime condizioni. Il piccolo è scappato perché aveva visto il padre dall'altro lato del marciapiede. Si è precipitato in strada quando stava arrivando il Tir. Il mezzo ha frenato, ma non è riuscito ad evitare il bambino, colpito dallo spigolo del paraurti.