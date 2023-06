Omicidio Giulia Tramontano, la madre di Impagnatiello: "Mio figlio è un mostro, chiedo perdono"

La madre di Alessandro Impagnatiello, reo confesso dell'omicidio di Giulia Tramontano, incinta di 7 mesi di suo figlio, ha parlato per la prima volta dopo il delitto.

"Non oso immaginare i familiari di Giulia. Non lo voglio immaginare... La mamma Loredana è una persona fantastica. Alessandro è un mostro, lo so. Io le chiedo perdono, da madre, ma non so cosa fare. Io le chiedo perdono per aver fatto un figlio così, io chiedo perdono a tutta la famiglia", ha detto in lacrime parlando alle telecamere de La Vita in Diretta.