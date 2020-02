Frecciarossa deragliato a Lodi, pm: "Scambio non posto come doveva"

Il treno dell'Alta velocità Frecciarossa è "deragliato all'altezza di uno scambio che doveva essere posto in una certa posizione e così non era". E' quanto ha detto il pm di Lodi, Domenico Chiaro, escludendo "qualsiasi riferimento a un'attività volontaria". Il procuratore ha poi aggiunto che "ci vorranno almeno due giorni, se non di più, per poter liberare il tratto" e permettere alla circolazione dei treni di riprendere regolarmente.