Frecciarossa deragliato a Lodi, bilancio finale: 2 morti e 31 feriti

"Il bilancio definitivo del deragliamento del Frecciarossa avvenuto alle 5.35 all'altezza di Ospedaletto Lodigiano, è di 2 persone decedute e 31 feriti". Lo ha riferito l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera. Per quanto riguarda i feriti, 4 sono ricoverati in codice giallo tra Lodi, Cremona e Pavia, mentre 27 in codice verde negli ospedali di Lodi, Melegnano, Crema, Humanitas. Codogno, Piacenza e Castel San Giovanni.