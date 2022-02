07 febbraio 2022 13:06

Vento forte a Milano, alberi cadono nell'area giochi bimbi di piazza Bacone

Le potenti raffiche di vento che stanno spazzando Milano hanno causato il crollo di alcuni alberi in piazza Bacone. I grossi tronchi sono finiti sopra un'area giochi per bambini che fortunatamente a quell'ora si trovavano tutti a scuola. I vigili del fuoco al lavoro per mettere in sicurezza l'intera zona.