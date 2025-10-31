Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lombardia
1 di 9
© Da video
© Da video
© Da video

© Da video

© Da video

NEL TERRITORIO DI VALFURVA

Valtellina, scuolabus finisce in un torrente: feriti quattro studenti e l'autista

Il pullman stava portando nove studenti a Bormio ed è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina, finendo nel torrente Frodolfo. Il conducente avrebbe avuto un malore

31 Ott 2025 - 15:11
9 foto
incidente stradale