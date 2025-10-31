NEL TERRITORIO DI VALFURVA Valtellina, scuolabus finisce in un torrente: feriti quattro studenti e l'autista

Il pullman stava portando nove studenti a Bormio ed è uscito di strada nel territorio di Valfurva, in Valtellina, finendo nel torrente Frodolfo. Il conducente avrebbe avuto un malore