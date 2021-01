Smog alle stelle a Milano e in mezza Lombardia, con le polveri sottili che a Milano hanno doppiato la soglia e a Meda (Monza) il Pm10 ha fatto registrare una media di 141 microgrammi per metro cubo d'aria contro un limite massimo di 50. Le centraline dell'Arpa poste a Milano hanno segnato in viale Marche 96 microgrammi di Pm10, in Pascal 98, al Verziere 80 e in Senato 104. Per quanto riguarda la provincia, 106 a Pioltello, 91 a Cassano d'Adda, 103 a Magenta, 86 a Turbigo. Ancor più grave la situazione del Pm10 a Monza (107 in Machiavelli e 113 al Parco) e record negativo toccato appunto a Meda. Aria pessima anche a Como e provincia (100 in centro, 110 a Cantù, 86 a Erba), nel Lecchese (Merate 106) e a Varese (69 in Coppelli, 95 a Ferno, 111 a Saronno-Santuario). Altissimi anche i valori della media giornaliera del Pm2.5, il cui valore limite è fissato in 25 microgrammi per metro cubo d'aria: a Milano (68-78), Monza (64), Como e Erba (97 e 86), Merate (85), Saronno (95), Varese (67).