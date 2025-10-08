Logo Tgcom24
era appena arrivato l'ufficiale giudiziario

Sesto San Giovanni (Milano), anziano sfrattato si butta dal balcone e muore

L'uomo, un 71enne, si è lanciato dal sesto piano durante la procedura di sfratto esecutivo

08 Ott 2025 - 15:22
