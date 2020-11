Milano, tende per i vaccini antinfluenzali accanto al Duomo

clicca per guardare tutte le foto della gallery

La Protezione civile di Milano ha installato in piazzetta Reale, a fianco del Duomo, una serie di tende comunicanti che serviranno nei prossimi giorni per la campagna di vaccinazioni contro l'influenza stagionale. "Sempre con l'intento di dare una mano alla Sanità regionale, da venerdiì sarà operativa anche questa struttura", ha riferito il sindaco Giuseppe Sala. Per informazioni e prenotazioni è necessario telefonare al numero verde 800 638 638 (da rete fissa) o al numero 02 99 95 99 (da mobile).