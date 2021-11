24 novembre 2021 16:52

Milano, si ribalta con l'auto ed esce illeso: si "gode" lo spettacolo seduto in strada e fumando

Particolare incidente accaduto a Milano lungo la circonvallazione in viale Toscana. Una Fiat Panda ha urtato un'auto in sosta e si è ribaltata. Il conducente, un anziano, è uscito illeso dal ribaltamento. In attesa dei soccorsi, ha preso una sedia e si è posizionato al lato strada accendendosi una sigaretta. Per lui nemmeno un'escoriazione ma solo un po' di paura. Disagi invece per il traffico stradale.