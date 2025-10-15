Logo Tgcom24
femminicidio nel quartiere Gorla

Milano, lite in casa: uomo uccide a coltellate una 29enne, poi tenta il suicidio

Il delitto è avvenuto nella tarda serata di martedì in via Iglesias. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e il personale del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare

15 Ott 2025 - 05:49
milano
femminicidio