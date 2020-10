Milano e Bergamo riaprono gli ospedali Covid: iniziati i preparativi

Il personale sanitario è già entrato in azione per effetturare i controlli nell'ospedale allestito alla fiera di Bergamo pronti ad accogliere i primi pazienti colpiti dal Coronavirus. Già effettuate le prime prove, il presidio ospedaliero avrà inizialmente 35 posti letto per poi gradualmente andare a regime. I posti complessivi sono 142 di cui la metà di terapia intensiva e sub-intensiva. Stesse procedure in corso a Milano per la riapertura dell'ospedale Covid in Fiera allestito in tempi record durante il lockdown.