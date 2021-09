30 settembre 2021 11:37

Milano, Draghi incontra Greta e le altre attiviste per il clima

L'incontro in Prefettura tra il presidente del Consiglio Mario Draghi e Greta Thunberg, insieme alle militanti per la lotta al cambiamento climatico Vanessa Nakate e Martina Comparelli "è andato benissimo" . Lo ha detto lo stesso Presidente del Consiglio entrando al Mico di Milano per la PreCop26.