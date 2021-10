09 ottobre 2021 18:52

Milano, corteo "No Green pass" non autorizzato: tensioni con la polizia

Tensioni e scontri a Milano durante un corteo No Green pass non preavvisato alla Questura. Diverse migliaia di persone si sono ritrovati a piazza Fontana, dove era presente anche il leader di Italexit, Gianluigi Paragone, per un sit-in. Una parte dei manifestanti si è staccata dal gruppo e, all'incirca nei pressi del Tribunale, ha cercato di far partire un corteo in direzione di San Babila, venendo fermati dalle forze dell'ordine.