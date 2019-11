Non hanno avuto scampo Rosita Capurso, di 27 anni, milanese, e Luca Manzin, di 29, di La Spezia, morti nell'incendio della loro abitazione a Milano, in zona Navigli. Si sono trovati avvolti dal fumo e dalle fiamme che sbarravano loro l'unica via d'uscita, come in una sorta di trappola.