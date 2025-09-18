Milano, Consiglio comunale interrotto da manifestanti pro Palestina

Una protesta pro Palestina scoppiata nell'aula del Consiglio comunale di Milano portata avanti da alcuni attivisti seduti nel pubblico ha causato l'interruzione dei lavori. Al grido di 'Palestina libera' e 'Stop genocidio' e mostrando bandiere palestinesi, i manifestanti, un piccolo gruppo, hanno urlato all'aula di "interrompere i rapporti con la città di Tel Aviv perché è una vergogna - hanno scandito -, alcuni Comuni lo hanno già fatto, dovete vergognarvi. Siete complici del genocidio". Un consigliere della maggioranza, Gianmaria Radice dei Riformisti, ha a sua volta gridato contro i manifestanti: "Siete degli anti democratici, siete come gli studenti di Pisa". Dopo un attimo di confusione in aula, alcuni consiglieri del Pd e di Europa Verde si sono avvicinati ai manifestanti, spiegando che proprio in questi giorni stanno raccogliendo le firme per un ordine del giorno che chiede al Comune di interrompere i rapporti con Tel Aviv, con cui Milano è gemellata, e che in generale condanna quello che sta avvenendo nella Striscia. Un documento che verrà discusso prossimamente in aula.