27 maggio 2022 14:37

Milano, camion trancia cavi elettrici in centro città: due feriti e traffico in tilt

Un camion che trasportava una gru ha accidentalmente danneggiato la linea aerea per l'alimentazione dei tram in piazza Cadorna, in centro, a Milano. Diversi mezzi pubblici sono stati deviati mentre due donne sono rimaste ferite. Dopo essere stato tagliato, il cavo ha colpito alla testa una passante, donna di 25 anni, che ha riportato un trauma cranico. Lo stesso cavo ha poi colpito un'auto, guidata da una donna di 56 anni che non ha riportato ferite, ma è sotto shock. Soccorse da Areu, le due donne sono state trasferite in codice giallo al Policlinico.