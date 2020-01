Milano, 35 anni fa la grande nevicata del XX secolo: gli scatti più belli

Trentacinque anni fa, a partire dalla notte tra il 13 e il 14 gennaio fino al 17 gennaio del 1985, il Settentrione fu colpito dalla più grande nevicata del XX secolo. In oltre 72 ore caddero dai 40 ai 90 centimetri di fiocchi di neve. A Milano il manto nevoso coprì la città creando anche diversi disagi. Il capoluogo lombardo si trovò a fronteggiare la peggiore emergenza di sempre in quanto, ironia della sorte, tutti i mezzi antineve erano stati inviati pochi giorni prima a Roma. La città restò bloccata per tre giorni, con le strade invase da bambini in slittino. Alcune vie furono rese agibili al traffico grazie all'intervento dell'esercito. Ecco le foto più belle.