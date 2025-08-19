Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaEmergenza Clima

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Lombardia
1 di 5
© Ansa
© Ansa
© Ansa

© Ansa

© Ansa

NESSUN FERITO

Maltempo a Milano, ramo di un albero cade su un van

Un grosso ramo di un albero si è staccato a causa del maltempo a Milano, in via Canonica all'angolo con viale Elvezia, colpendo un van e abbattendo un semaforo. L'incidente non ha provocato feriti

19 Ago 2025 - 20:37
5 foto
milano

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri