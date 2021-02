Lombardia, tra gli over 80 vaccinati anche Carla Fracci e Rosita Missoni

clicca per guardare tutte le foto della gallery

In Lombardia è partita il 18 febbraio la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80. Tra i personaggi famosi che hanno ricevuto la prima dose all'ospedale Fatebenefratelli di Milano, oltre alla senatrice a vita Liliana Segre, anche l'etoile Carla Fracci (84 anni) e Rosita Missoni (90 anni), che con il maritò fondò la nota casa di moda.

