24 novembre 2021 11:47

L'ideatore dei cortei No Green Pass? Un 28enne, Gabriele Molgora: "spacciava" anche falsi certificati

Gabriele Molgora detto Zeno è il 28enne perquisito dagli agenti della Questura di Milano perché ritenuto l'ideatore delle manifestazioni No Green pass che si sono svolte per 18 sabati consecutivi a Milano. Era già stato colpito da Daspo urbano in relazione alle proteste.