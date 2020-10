Il centro di Milano durante il coprifuoco: panorama spettrale

Alle 23 scatta il coprifuoco ma già dalle 21 la città di Milano si è andata via via svuotando. Deserto era il piazzale di fronte alla basilica di San Lorenzo, dove i basamenti delle colonne di solito diventano i sedili di chi si beve birre e cocktail da asporto. A piazza del Duomo alcune ragazzine si sono messe ad ascoltare un cantante di strada e c'era anche chi non ha rinunciato al rito dello spritz negli storici locali in Galleria Vittorio Emanuele. Ma dalle 23 è arrivato il silenzio, rotto solo dal passaggio delle forze dell'ordine che vigilavano sul rispetto dell'ordinanza.